https://static.news.ru/photo/14388bc4-6e45-11ea-ab1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость почти всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте–мае 2020 года практически на 50%. Готовность перевозчика работать в убыток, объясняется желанием не потерять клиентов.

Об этом сообщает газета «Ведомости». Издание отмечает, что на 40–60% дешевле, чем осенью 2019 года, обойдутся весенние перелёты по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград. Цены на билеты в Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону стали дешевле на 15–20%.

Не изменились тарифы лишь на перелёты на Дальний Восток, а также в Симферополь и Калининград.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Аэрофлот» временно отменил рейсы в ряд стран из-за пандемии коронавируса, возобновив полёты в Дубай. Так, с 27 марта «Аэрофлот» не будет летать в Болгарию, с 29 марта — в Азербайджан. Планируется, что ограничения будут постепенно сняты со 2 апреля (возобновятся рейсы в Финляндию) по 30 апреля (борт авиакомпании отправится в Азербайджан).