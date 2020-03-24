Российская авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость почти всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте–мае 2020 года практически на 50%. Готовность перевозчика работать в убыток, объясняется желанием не потерять клиентов.
Об этом
Не изменились тарифы лишь на перелёты на Дальний Восток, а также в Симферополь и Калининград.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Аэрофлот» временно отменил рейсы в ряд стран из-за пандемии коронавируса, возобновив полёты в Дубай. Так, с 27 марта «Аэрофлот» не будет летать в Болгарию, с 29 марта — в Азербайджан. Планируется, что ограничения будут постепенно сняты со 2 апреля (возобновятся рейсы в Финляндию) по 30 апреля (борт авиакомпании отправится в Азербайджан).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен