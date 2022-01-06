«Аэрофлот» приостановил продажи билетов в Казахстан на две недели

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажи билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели из-за сложной ситуации в стране. Компания отменила полёты 6 и 7 января, а также запланированный на 8 января рейс в Актобе, сообщает перевозчик.

В связи со сложившейся ситуацией временно приостановлена продажа билетов на собственные рейсы «Аэрофлота» в Казахстан, запланированные в ближайшие две недели, — говорится в сообщении компании.

Авиаперевозчик вернёт пассажирам средства за несостоявшийся полёт. Компания проинформировала об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.