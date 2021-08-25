«Аэрофлот» откроет на земле точки продажи еды из самолётов

Компания «Аэрофлот» в ближайшее время начнёт продавать готовую еду в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Десятки точек продаж в ближайшее время появятся в Москве и Подмосковье, сообщают «Известия».

Предоставлять питание в виде еды в контейнерах будет дочерняя компания авиаперевозчика — «Аэромар», которая является крупнейшим производителем бортового питания в России. Партнёром изготовителя станет производитель микромаркетов — компания Briskly.

Решение о продаже на земле еды из самолётов авиаперевозчик принял из-за падения спроса на продукцию в период пандемии. Эксперты называют в качестве рисков такого бизнеса уже имеющееся присутствие на рынке изветных крупных игроков. Так, с готовыми блюдами собственного производства на полки «Перекрестка» вышел Domodedovo Catering.

«Аэромир» разработал для продажи в микромаркетах меню, которое состоит из 15 супов, 15 салатов и 15 горячих блюд. Покупатель может взять одно блюдо за 100 рублей или весь обед за 300 рублей.

Ранее сообщалось, что перелёты по России стали в среднем на 30% дешевле, чем в 2020 году. Речь идёт о среднем чеке в период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на одного человека.