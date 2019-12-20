https://static.news.ru/photo/19cb818a-2387-11ea-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает продажу билетов на дальнемагистральные рейсы по безбагажным тарифам «Лайт». Они включают в себя услугу перевозки в салоне лайнера ручной клади, вес которой не превысит 10 кг.

При этом провоз багажа в грузовом отсеке станет доступен за дополнительную плату. Услуга начнёт предоставляться с 24 декабря, сообщается в заявлении, которое размещено на сайте компании.

Тариф «Лайт» будет действовать на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Кубу, Бали, Шри-Ланку и Мальдивы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФАС России и «Аэрофлот» выработали единый подход к ценообразованию на авиабилеты в эконом-классе. Они будут формироваться в первую очередь в зависимости от спроса, без привязки к себестоимости перевозки. При этом пассажиры, выбирая необходимую им тарифную группу, не должны будут платить за неиспользуемые услуги.