https://static.news.ru/photo/32c221fe-37fe-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Аэрофлот» предлагает создать нового регионального перевозчика для работы на Дальнем Востоке и труднодоступных территориях. Авиакомпания может быть образована на базе его дочерней компании «Аврора».

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что новый перевозчик будет использовать только российские самолёты. На их приобретение могут быть выделены средства из бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпании России в 2019 году перевезли 128,1 млн пассажиров, это является рекордом. По сравнению с 2018-м рост составил 10,2%. Пассажирооборот достиг 322,98 млрд пассажирокилометров (+12,6%). Услугами «Аэрофлота» в 2019 году воспользовались 37,2 млн граждан (+4,1%), S7 — 14 млн (+21%), «России» — 11,6 млн (+4%), «Уральские авиалинии» выбрали 9,6 млн (+7%). Воздушные суда «Победы» перевезли 10,3 млн человек (рост 43%).