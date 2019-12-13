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Количество неплательщиков по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД растёт. В скором времени не смогут пересечь границу 25 млн россиян-должников. Об этом сообщила газета «Известия».

Количество неплательщиков по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ, штрафам ГИБДД растёт. В скором времени не смогут пересечь границу 25 млн россиян-должников. Об этом сообщила газета «Известия». Около 1,5 млн должников по...