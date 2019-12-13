Ассоциация европейского бизнеса выступила против введения США санкций в отношении российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2». Об этом
Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности, — приводят слова генерального директора АЕБ Франка Шауфф «Коммерсант».
До конца 2019 года США примут решение о своём оборонном бюджете на 2020 год.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Вашингтон за решение ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».
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