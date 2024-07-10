Адвокат раскрыл, могут ли богачи обойти закон о прогрессивной шкале НДФЛ Адвокат Аграновский: у богатых людей есть способ уменьшить налогооблагаемую базу

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Обеспеченные люди могут уменьшить налогооблагаемую базу благодаря тратам на благотворительность, чтобы обойти закон о прогрессивной шкале НДФЛ, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Дмитрий Аграновский. При этом, по его словам, смысл нововведения заключается в том, чтобы богатые граждане платили больше налогов. Юрист считает, что любого рода лазейки будут пресекаться.

Есть разного рода налоговые вычеты, например, траты на благотворительность. Они помогают уменьшить налогооблагаемую базу. Но я не знаю, насколько это принципиально, все-таки смысл нового закона заключается в том, чтобы богатые платили больше налогов. Поэтому я думаю, что любого рода лазейки будут пресекаться, — заявил Аграновский.

Как отметил адвокат, в мире нет ни одной развитой страны, где были бы такие «щадящие налоги», как в России. По его словам, в Швеции подоходный налог может достигать 70%, а в США — 45%. Аграновский пояснил, что это мировая тенденция во всех развитых странах.

Ранее члены Совета Федерации одобрили закон, по которому в стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, зависящими от размера доходов граждан. Документ был принят в рамках 572-го пленарного заседания верхней палаты парламента.