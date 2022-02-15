«Абсолютный нонсенс»: омбудсмен раскритиковала маркировку еды для общепита

Вводить маркировку продуктов питания для общепита нельзя, сообщила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова АБН. По её мнению, внедрение системы увеличит расходы бизнеса, в то время как в маленьких кафе даже нет кладовщиков, которые должны сверять маркировку.

Введение системы маркировки не должно повлиять на общепит, потому что ни при каких условиях это не должно быть внедрено для отраслей услуг. Отрасли услуг являются таким же потребителем в этом случае, как и физическое лицо. Рестораны не покупают молоко, чтобы перепродать, они покупают его, чтобы добавить в кофе или молочный коктейль. Это абсолютный нонсенс, что отрасль вообще попала в этот проект, — сказала Татулова.

Она добавила, что отвечать за нарушения будет владелец предприятия, а не тот, кто их допустил, как сейчас происходит с масочным режимом.

Ранее рестораторы отказались отвечать за нарушения правил маркировки товаров. Предприниматели утверждают, что в небольших ресторанах и кафе сканировать штрихкод с каждой единицы закупаемого товара и сравнивать полученные данные с информацией из универсального передаточного документа физически невозможно.