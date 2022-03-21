«Абсолютно безобидная вещь»: экономист о риске дефолта в России

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Запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, сообщила в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Виктория Абрамченко. По её словам, которые приводит ТАСС, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Кроме того, принято решение об увеличении посевных площадей под сахарную свёклу и гречиху.

Хочу успокоить наших граждан, мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой, — сказала она. Ранее в Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами....