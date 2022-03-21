«Абсолютно безобидная вещь»: экономист о риске дефолта в России

«Абсолютно безобидная вещь»: экономист о риске дефолта в РоссииЭкономист Богданов о риске дефолта в России: «абсолютно безобидная вещь»
Экономист Олег Богданов в комментарии для NEWS.ru рассказал, возможен ли дефолт в России и стоит ли сейчас брать те вещи, которые человек привык покупать всегда. По его мнению, на фоне произошедшего в мире финансов и в отношениях России и Запада дефолт является «абсолютно безобидной вещью».
На фоне того, что произошло в финансовом мире в отношениях России и западных стран, дефолт — это вообще абсолютно безобидная вещь, если он случится. РФ абсолютно способна расплачиваться по своим обязательствам, вопрос только в технических вещах — западные страны будут разрешать проводить платежи по суверенным обязательствам или нет. Пока до 25 мая казначейство США разрешает, ну то есть постановление сроком на 3 месяца выпущено до 25 мая. Вот первый купон они получили. Поэтому говорить о практическом дефолте...сейчас все находятся в статусе, в котором находились до начала этих событий. Поэтому проблем никаких нет вообще, — сказал Богданов.
Он считает, что инфляция упадёт, а доллар в России стабилизируется в районе 80-90 рублей.
А по поводу того, какие вещи сейчас стоит покупать, и стоит ли вообще покупать то, что вы хотели. Я думаю, что инфляция упадёт, доллар стабилизируется в районе 80-90 рублей, и потом можно все купить будет, — полагает Богданов.
Ранее кандидат экономических наук Инна Литвиненко заявила, что россиянам не стоит ожидать дефолта, сейчас страна переживает переходный момент. По её словам, РФ переориентируется на китайскую валюту взамен доллара и евро.