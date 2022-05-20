Абрамченко заявила о возможностях России экспортировать зерновые Абрамченко: Россия способна экспортировать зерновые в нужных объёмах

Виктория Абрамченко / Фото Russian Government/Global Look Press

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Россия имеет возможности поставлять зерновые партнёрам в нужных объёмах. При этом, по её словам, баланс внутреннего рынка нарушен не будет, сообщает РИА Новости.

Российская Федерация обеспечена полностью, и даже с точки зрения наших потребителей основных — это Египет, это страны Азии, с точки зрения зерновых культур, мы сможем нашим партнёрам поставлять зерновые в необходимых объёмах с учётом баланса внутреннего рынка, — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что для защиты внутреннего рынка в России принимались специальные решения.

Мы вводили квоты на экспорт зерна и вводили пошлины для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, — пояснила Абрамченко.

Ранее стало известно, что Россия не будет осуществлять экспорт продовольствия и удобрений в ущерб собственному рынку, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик также раскритиковал антироссийские санкции, из-за которых в первую очередь «туго» придётся западным странам. Он отметил, что Россия не пойдёт в этом вопросе на поводу у Запада.