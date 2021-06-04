 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

«Кроме борща»: россиянам сообщили о стабилизации цен почти на все продукты

14:28, 04 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что цены на продукты в стране стабилизировались. Об этом пишет РИА Новости. 

По её словам, рост цен превышает уровень инфляции лишь по борщевому набору.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что инфляция вернётся к нормальным темпам только в том случае, если в производстве и торговле начнёт развиваться конкуренция, а затраты во всех сферах оптимизируют.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео