«Кроме борща»: россиянам сообщили о стабилизации цен почти на все продукты

https://static.news.ru/photo/f5b04f66-c528-11eb-9679-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что цены на продукты в стране стабилизировались. Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, рост цен превышает уровень инфляции лишь по борщевому набору.

В декабре 2020 года правительством РФ был объявлен комплекс мер, связанных с ростом цен на продукты питания. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить: до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что инфляция вернётся к нормальным темпам только в том случае, если в производстве и торговле начнёт развиваться конкуренция, а затраты во всех сферах оптимизируют.