В России могут выделить 11,5 млрд рублей на строительство научных судов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала выделение 11,5 млрд рублей на завершение строительства научных судов, сообщили в пресс-службе зампреда правительства. По её словам, эта мера нужна, чтобы не допустить деградации российской рыбохозяйственной науки.

На заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Абрамченко отметила, что рыбохозяйственная отрасль в 2021 году и в начале 2022 года показывает устойчивый рост. Она сообщила, что объём добычи водных биоресурсов в прошлом году составил около 5 млн тонн, что выше уровня 2020-го. Кроме того, вице-премьер отметила, что объём производства рыбной продукции в стране также демонстрирует рост — всего произведено 4 млн тонн по итогам прошлого года.

В ходе встречи Абрамченко поддержала предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова по снижению нагрузки для судов, которые столкнулись с недружественными действиями западных стран. Участники мероприятия предложили отменить таможенные платежи на срок до 6 месяцев для рыбопромысловых судов под флагом Российской Федерации, которые заходят в отечественные порты для ремонта или смены экипажа.

По итогам обсуждения участники встречи договорились, что Росрыболовство вместе с Министерством образования и науки, а также Минфином проработают выделение 11,5 млрд рублей на завершение строительства научных судов. По словам Абрамченко, эта мера нужна, чтобы не допустить деградацию российской рыбохозяйственной науки. Также власти направят на поддержку рыбаков Азово-Черноморского бассейна 50 млн рублей.

На заседании правительственной комиссии Минсельхозу совместно с Росрыболовством поручили обеспечить постоянный мониторинг состояния рыбохозяйственного комплекса, включая объем добываемых водных биоресурсов и производимой рыбной продукции.

Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Григорий Мартынов заявил, что ждать снижения цен на рыбную продукцию в России не стоит. Он отметил, что масштабная реконструкция рыбной отрасли несёт в себе колоссальные расходы, которые в дальнейшем отразятся в себестоимости продукта.