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Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры

19:28, 06 декабря 2021
Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Зампред правительства России Виктория Абрамченко, ответственная за Сибирский федеральный округ, на совещании о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социально-экономического развития округа предложила разделить его на отраслевые кластеры — нефть и газ, лес и строительство, сельское хозяйство и т. д. Предполагается, что этот шаг позволит ускорить развитие Сибири, сообщает РБК.

Вице-премьер поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову представить проект развития Сибири до 2035 года. В нём должны быть представлены основные перспективные инвестпроекты по энергетике, производству алюминия.

Также там должны быть проекты по промышленности, развитию сети автомобильных и железных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока регионов Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами.

Ранее миллиардер Олега Дерипаска высказал мнение о необходимости строительства новых центров экономического роста в Сибири и на Дальнем Востоке. Он объясняет это стремительным ростом азиатских рынков, ориентированных на российские товары, и введением антироссийских санкций, лишающих Россию западных рынков.

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