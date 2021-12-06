Абрамченко предложила разделить Сибирь на промышленные кластеры

Зампред правительства России Виктория Абрамченко, ответственная за Сибирский федеральный округ, на совещании о подготовке стратегической сессии по вопросам ускоренного социально-экономического развития округа предложила разделить его на отраслевые кластеры — нефть и газ, лес и строительство, сельское хозяйство и т. д. Предполагается, что этот шаг позволит ускорить развитие Сибири, сообщает РБК.

Вице-премьер поручила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову представить проект развития Сибири до 2035 года. В нём должны быть представлены основные перспективные инвестпроекты по энергетике, производству алюминия.

Также там должны быть проекты по промышленности, развитию сети автомобильных и железных дорог, включая расшивку «узких мест» магистральной инфраструктуры, создание мультимодального транспортно-логистического хаба для увеличения грузо- и пассажиропотока регионов Сибири с другими российскими регионами и зарубежными странами.