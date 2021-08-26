Абрамченко поддержала идею крупных промышленных центров в Сибири

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири крупных городов, которые станут отраслевыми экономическими центрами. Её слова приводит ТАСС.

По словам вице-премьера, инициативы Шойгу фактически повторяют идеи развития, заложенные ещё в советское время с учётом потенциала Сибири. Речь в них идёт о развитии промышленных и научно-технологических кластеров на территории российских субъектов. В качестве территорий для реализации этих планов рассматриваются такие субъекты, как Тува, Хакасия, Красноярский край и Иркутская область, а также территория Южной Сибири.

Но для того чтобы привлекать новые кадры, нам необходима комфортная среда. Это значит, не должно быть никаких экологических проблем, должно быть новое современное жильё и среда, в которой люди будут с удовольствием жить и работать, — подчеркнула вице-премьер во время командировки в Омск.

Ранее Шойгу призвал построить пять-шесть крупных городов в Сибири с населением около 500 тысяч человек и задать им отраслевое направление. Также он предложил перенести столицу в Сибирь. Позднее СМИ предположили, что первый из таких городов появится на границе Хакасии и Красноярского края, в Минусинской котловине, о необходимости использования которой ещё в 2019 году заявил президент РФ Владимир Путин.