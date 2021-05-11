Вице-премьер оценила рост цен на продукты в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продукты в России не такой, как на мировом рынке. Об этом пишет ТАСС.
По её словам, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
Россия смогла добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, в то время как в других странах предложение в этой отрасли сократилось. Абрамченко пояснила, что российские аграрии собрали рекордное количество зерновых, в два раза больше тепличных овощей, а также нарастили мощности.
Вице-премьер также добавила, что сельское хозяйство России смогло избежать дефицита, удачно пройти посевную и уборочную кампанию и справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия и ажиотажным спросом.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд.