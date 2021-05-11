Вице-премьер оценила рост цен на продукты в России

https://static.news.ru/photo/6a17c4b0-b331-11eb-a753-96000091f725_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: government.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продукты в России не такой, как на мировом рынке. Об этом пишет ТАСС.

По её словам, данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН показывают , что в мире цены на продовольствие в апреле выросли на 30,8% по сравнению с прошлогодним показателем.

Россия смогла добиться рекордных темпов роста в агропромышленном комплексе, в то время как в других странах предложение в этой отрасли сократилось. Абрамченко пояснила, что российские аграрии собрали рекордное количество зерновых, в два раза больше тепличных овощей, а также нарастили мощности.

Вице-премьер также добавила, что сельское хозяйство России смогло избежать дефицита, удачно пройти посевную и уборочную кампанию и справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия и ажиотажным спросом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России в 2020 году превысил импорт почти на $1 млрд.