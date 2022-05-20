«60 за доллар — не предел»: аналитик спрогнозировал укрепление рубля Аналитик Антонов: рубль будет укрепляться до усиления внутреннего спроса от импортёров

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Рубль будет укрепляться, пока не вырастет внутренний спрос от импортёров, сообщил глава отдела инвестиционного консультирования компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Стоимость валюты в 60 рублей за доллар ещё не конец, она может укрепиться и сильнее, отметил эксперт в разговоре с EADaily.

Так что отметка 60 рублей за доллар — далеко не предел укрепления российской валюты. Но сегодня пятница, и на всякий случай экспортёры не будут продавать большие объёмы валют, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные. Возрастёт спрос на доллары и евро со стороны инвесторов, которые под вечер будут хеджировать позиции по рублёвым активам, — сказал Антонов.

Тем временем курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. Кроме того, российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс МосБиржи растёт на 0,33% — до 2444,57 пункта, индекс РТС — на 0,72%, до 1254,69 пункта.

При этом 11 мая Торговая ассоциация развивающихся рынков рекомендовала своим членам с 6 июня не полагаться на данные МосБиржи при оценке курса рубля из-за её жёсткого валютного контроля. Вместо неё следует использовать ценовые данные WM/Refinitiv по валютному курсу рубля в качестве основного расчётного курса для ряда деривативов.