Стал известен процент россиян, задерживающихся на работе «Авито Работа»: почти половина россиян задерживается после рабочего дня

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45% россиян задерживаются на работе, выяснили аналитики «Авито Работы». Причем почти каждый третий из них делает это постоянно, рассказали NEWS.ru эксперты. При этом больше трети россиян выступают против того, чтобы задерживаться после окончания рабочего дня. Больше половины респондентов считают переработки допустимыми.

55% россиян всегда вовремя уходят после работы. 32% уходят вовремя лишь иногда, а 13% стабильно задерживаются, — следует из результатов опроса, проведенного «Авито Работой».

Чаще всего задерживаются на работе жители Самары (23%), Казани (20%) и Воронежа (20%). Стараются покидать рабочее место вовремя респонденты из Омска (65%), Ростова-на-Дону (62%) и Волгограда (60%).

При этом больше половины (51%) россиян считают допустимым иногда задерживаться после окончания рабочего дня, но 34% настроены против. Они отмечают, что переработки отрицательно влияют на здоровье (14%) и мешают соблюдению баланса между работой и личной жизнью (20%).

Основная причина переработок в России — недовольство зарплатой. По мнению опрошенных, на стабильные задержки после окончания рабочего дня сотрудников подталкивают стремление получить повышение и прибавку к зарплате (47%), срочные и объемные задачи (36%), перфекционизм (27%), увлеченность своим делом (25%), желание добиться признания от руководства (24%) и профессиональное развитие (20%).

Ранее сообщалось, что чуть меньше половины россиян, работающих по найму, считают своим главным жизненным ориентиром высокие доходы и ценят зарплату больше, чем семью, здоровье и профессиональную самореализацию. Это следует из результатов опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Среди факторов мотивации к работе лидирует получение достойной зарплаты (назвали 45% опрошенных). С большим отрывом в топ-3 мотиваторов вошла возможность видеть результаты своего труда (27%) и поддержка близких (26%). Перспективы карьерного роста в данном контексте значимы только для 15% специалистов.