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Россию предложили «с нуля» сделать мировым центром медицинского туризма
Экономика

Россию предложили «с нуля» сделать мировым центром медицинского туризма

Проект «20 идей по развитию России» представил план реформирования отечественной системы здравоохранения
13:08, 07 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В апреле Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к отечественному здравоохранению. Выяснилось, что почти половина респондентов (45%) назвали состояние этой сферы плохим. Действительно, качество оказываемых услуг в российских больницах оставляет желать лучшего. По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» предпринимателя Дмитрия Давыдова, исправить ситуацию помогут система экономических стимулов и опыт ведущих стран мира.

Создание в России современного рынка медицинских услуг возможно, считает Давыдов. В качестве примера предприниматель привел Сингапур, где в кратчайшие сроки практически с нуля создана одна из ведущих систем здравоохранения в мире. Этого удалось добиться за счет существенных налоговых льгот и поощрений. Прогрессивные методы Сингапура привели к тому, что сейчас там работают ведущие учёные из Европы, Японии, США и России, а крупные компании в сфере фармацевтики и биотехнологий открыли в стране свои производства.

Чтобы повторить успех Сингапура, в России необходимо на 20 лет установить близкие к нулю налоговые ставки для медучреждений, а также обнулить страховые сборы с дохода врачей, считает Давыдов. В качестве стимула для развития медучреждений можно установить требования к выручке, полученной от иностранных пациентов (к примеру, более $2 млн в год). Таким образом компании, которые подпадают под эти требования, смогут продлить действие льгот на следующий год. Для врачей, работающих индивидуально, предлагается установить минимальный оборот в размере $250 тысяч. Это необходимо для того, чтобы сохранить существующий рынок медицинских услуг.

Россию предложили «с нуля» сделать мировым центром медицинского туризмаСергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам предпринимателя, эти шаги позволят государству стимулировать приток квалифицированного персонала и перенос в Россию лучших мировых клиник или открытие их филиалов. Также льготы могут обеспечить и дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса.

Автор проекта полагает, что целевой аудиторией новых клиник станут в первую очередь состоятельные иностранные пациенты, что в перспективе поможет с нуля создать отсутствующую сейчас нишу медицинского туризма. Современные медицинские центры мирового уровня предлагается расположить в западной, восточной и юго-восточной частях России, чтобы иностранные пациенты имели легкий доступ к ближайшей клинике. В них смогу лечиться и россияне, поскольку на прием иностранных пациентов будет уходить лишь половина рабочего времени персонала, отмечает Давыдов.

Развитие таких центров не потребует финансирования от государства — все расходы возьмут на себя сами предприниматели, которые будут заинтересованы в финансировании сопутствующих новому проекту форм бизнеса: от строительства аэропортов и отелей для приезжающих до школ и детских садов для детей сотрудников медицинских учреждений.

Россию предложили «с нуля» сделать мировым центром медицинского туризмаСергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо создания новых медицинских центров, необходимо также усилить контроль качества оказания услуг в действующих учреждениях. Для этого Давыдов предлагает вести видеозапись всех лечебных процедур. Такой контроль будет выгоден как пациентам, так и медикам. К примеру, больные смогут, в случае смены врача, дать возможность новому доктору изучить все действия предыдущего специалиста. Врачам видеонаблюдение поможет отстоять свои права, в случае необоснованных претензий со стороны больного, считает предприниматель. Государство при этом контролирует качество услуг в медицинских центрах и одновременно улучшает показатели продолжительности и качества жизни своих граждан.

«За отсутствие данных материалов или отказ в своевременном доступе к ним, врача должны ожидать крупные штрафы вплоть до запрета на осуществление врачебной деятельности. Создавая сегодня передовую медицинскую базу в стране, мы не только создаем будущее физическое здоровье нации, но и обеспечиваем государственному бюджету гарантированный источник доходов на долгие годы вперёд», — отмечает Давыдов.

Предприниматель надеется, что его идеи будут поддержаны государством, потому что несмотря на эффективность предложенных решений, их воплощение возможно лишь с законодательной поддержки действующей власти.

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