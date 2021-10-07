Россию предложили «с нуля» сделать мировым центром медицинского туризма

В апреле Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ опубликовал результаты опроса об отношении россиян к отечественному здравоохранению. Выяснилось, что почти половина респондентов (45%) назвали состояние этой сферы плохим. Действительно, качество оказываемых услуг в российских больницах оставляет желать лучшего. По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» предпринимателя Дмитрия Давыдова, исправить ситуацию помогут система экономических стимулов и опыт ведущих стран мира.

Создание в России современного рынка медицинских услуг возможно, считает Давыдов. В качестве примера предприниматель привел Сингапур, где в кратчайшие сроки практически с нуля создана одна из ведущих систем здравоохранения в мире. Этого удалось добиться за счет существенных налоговых льгот и поощрений. Прогрессивные методы Сингапура привели к тому, что сейчас там работают ведущие учёные из Европы, Японии, США и России, а крупные компании в сфере фармацевтики и биотехнологий открыли в стране свои производства.

Чтобы повторить успех Сингапура, в России необходимо на 20 лет установить близкие к нулю налоговые ставки для медучреждений, а также обнулить страховые сборы с дохода врачей, считает Давыдов. В качестве стимула для развития медучреждений можно установить требования к выручке, полученной от иностранных пациентов (к примеру, более $2 млн в год). Таким образом компании, которые подпадают под эти требования, смогут продлить действие льгот на следующий год. Для врачей, работающих индивидуально, предлагается установить минимальный оборот в размере $250 тысяч. Это необходимо для того, чтобы сохранить существующий рынок медицинских услуг.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам предпринимателя, эти шаги позволят государству стимулировать приток квалифицированного персонала и перенос в Россию лучших мировых клиник или открытие их филиалов. Также льготы могут обеспечить и дополнительные налоговые поступления от других сфер бизнеса.

Автор проекта полагает, что целевой аудиторией новых клиник станут в первую очередь состоятельные иностранные пациенты, что в перспективе поможет с нуля создать отсутствующую сейчас нишу медицинского туризма. Современные медицинские центры мирового уровня предлагается расположить в западной, восточной и юго-восточной частях России, чтобы иностранные пациенты имели легкий доступ к ближайшей клинике. В них смогу лечиться и россияне, поскольку на прием иностранных пациентов будет уходить лишь половина рабочего времени персонала, отмечает Давыдов.

Развитие таких центров не потребует финансирования от государства — все расходы возьмут на себя сами предприниматели, которые будут заинтересованы в финансировании сопутствующих новому проекту форм бизнеса: от строительства аэропортов и отелей для приезжающих до школ и детских садов для детей сотрудников медицинских учреждений.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помимо создания новых медицинских центров, необходимо также усилить контроль качества оказания услуг в действующих учреждениях. Для этого Давыдов предлагает вести видеозапись всех лечебных процедур. Такой контроль будет выгоден как пациентам, так и медикам. К примеру, больные смогут, в случае смены врача, дать возможность новому доктору изучить все действия предыдущего специалиста. Врачам видеонаблюдение поможет отстоять свои права, в случае необоснованных претензий со стороны больного, считает предприниматель. Государство при этом контролирует качество услуг в медицинских центрах и одновременно улучшает показатели продолжительности и качества жизни своих граждан.

«За отсутствие данных материалов или отказ в своевременном доступе к ним, врача должны ожидать крупные штрафы вплоть до запрета на осуществление врачебной деятельности. Создавая сегодня передовую медицинскую базу в стране, мы не только создаем будущее физическое здоровье нации, но и обеспечиваем государственному бюджету гарантированный источник доходов на долгие годы вперёд», — отмечает Давыдов.

Предприниматель надеется, что его идеи будут поддержаны государством, потому что несмотря на эффективность предложенных решений, их воплощение возможно лишь с законодательной поддержки действующей власти.