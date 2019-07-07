https://static.news.ru/photo/ae735fae-a0d0-11e9-93a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Японии в полуфинале летней Универсиады, которая проходит в итальянском Неаполе.

Встреча завершилась со счётом 0:14.

В матче за третье место Россия встретится с командой Франции.

Женская национальная сборная России также проиграла свой полуфинал. Россиянки потерпели поражение от японок со счётом 12:31.

В матче за бронзу сборная России встретится с командой ЮАР.

Российские волейболисты одержали победу в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.