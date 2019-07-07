Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Японии в полуфинале летней Универсиады, которая проходит в итальянском Неаполе.
Встреча завершилась со счётом 0:14.
В матче за третье место Россия встретится с командой Франции.
Женская национальная сборная России также проиграла свой полуфинал. Россиянки потерпели поражение от японок со счётом 12:31.
В матче за бронзу сборная России встретится с командой ЮАР.
Российские волейболисты одержали победу в финале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в немецком Гамбурге.