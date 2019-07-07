Бывший супруг британской певицы Керри Катоны регбист Джордж Кей умер от передозировки наркотиками.
Мы только что слышали, что он скончался. Мы все в шоке. Мы многого не знаем, — заявил младший брат регбиста.
Как сообщает The Sun, у спортсмена были серьёзные проблемы с наркотическими веществами.
Кей и Катона поженились в 2014 году после того, как стали встречаться в 2012-м.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.