https://static.news.ru/photo/fe81ed14-a0ba-11e9-b334-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com/Gobal Look Press

Бывший супруг британской певицы Керри Катоны регбист Джордж Кей умер от передозировки наркотиками.

Мы только что слышали, что он скончался. Мы все в шоке. Мы многого не знаем, — заявил младший брат регбиста.

Как сообщает The Sun, у спортсмена были серьёзные проблемы с наркотическими веществами.

Кей и Катона поженились в 2014 году после того, как стали встречаться в 2012-м.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.