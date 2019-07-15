Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника Остина Холлинза.
Я очень рад, что оказался в «Зените». С нетерпением жду, когда смогу выйти на паркет и начать играть. Думаю, это будет великолепный сезон, — цитирует Холлинза официальный сайт клуба.
В Европе американец выступал за французский «Дене», финский «Каюхайоки» и немецкие «Гессен» и «Расту».
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