https://static.news.ru/photo/71f0c5cc-a3ae-11e9-8a89-fa163e074e61_1024.jpg Колтон Айверсон (слева) Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) подписал контракт с американским центровым Колтоном Айверсоном.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано сроком на один год. По словам генерального директора Александра Церковного, Айверсон всегда показывает стабильный результат и отличается высокой эффективностью.

Как раз именно стабильности и дисциплины не хватило в прошедшем сезоне нашей передней линии для лучшего итогового результата, — сказал Церковный.

На драфте 2013 года Айверсон был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон». Однако в НБА он так и не сыграл. Американец — обладатель Кубка Израля — 2017 в составе «Маккаби». Кроме того, выступал за «Тенерифе», «Басконию», «Каршияку».

Ранее «Зенит» расстался с американским защитником Коди Миллером-Макинтайром, писал News.ru.