Баскетбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) подписал контракт с американским центровым Колтоном Айверсоном.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение подписано сроком на один год. По словам генерального директора Александра Церковного, Айверсон всегда показывает стабильный результат и отличается высокой эффективностью.
Как раз именно стабильности и дисциплины не хватило в прошедшем сезоне нашей передней линии для лучшего итогового результата, — сказал Церковный.
На драфте 2013 года Айверсон был выбран клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана» во втором раунде под общим 53-м номером и тут же обменян в «Бостон». Однако в НБА он так и не сыграл. Американец — обладатель Кубка Израля — 2017 в составе «Маккаби». Кроме того, выступал за «Тенерифе», «Басконию», «Каршияку».
Ранее «Зенит» расстался с американским защитником Коди Миллером-Макинтайром, писал News.ru.