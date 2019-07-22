https://static.news.ru/photo/5177957e-ac6d-11e9-9c9b-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Каргинов Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал победу коллеги Антона Шибалова в международном ралли-марафоне «Шёлковый путь».

Не совсем правильное выражение — «отдать победу». Мы все — члены команды «КАМАЗ», она стала частичкой каждого из нас. Поэтому рад за Антона Шибалова. Совершенствуем автомобиль, точнее, заставляем свой организм работать в связке с машиной, хотя нагрузки очень большие, — цитирует Каргинова корреспондент News.ru.

«Шёлковый путь» стартовал 6 июля в Иркутске. Гонка проходила по территории России, Монголии и Китая. В 2019 году впервые в ралли-рейде был введён мотоциклетный зачёт.

В зачёте грузовиков россиянин проехал всю дистанцию длиной 3500 км за 26 часов 27 минут 2 секунды, писал News.ru.