https://static.news.ru/photo/1d28e97e-8f64-11e9-9940-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии откатала показательную программу под песню Billie Eilish Bad Guy.

Эта композиция является любимой у партнёра Загитовой по сборной России и одной из главной конкуренток — Евгении Медведевой.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.