17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Ранее News.ru сообщал, что хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез. По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня, и расстановка элементов по таймингу, заявила танцовщица.