https://static.news.ru/photo/943d43ca-a62a-11e9-aa6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова рассказала о музыке для своей новой короткой программы.

Моя новая короткая программа в следующем сезоне будет под трогательную музыку Yasmin Levy — Me Voy, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Ранее News.ru сообщал, что хореограф Загитовой Даниил Глейхенгауз извинился за украденный номер. Претензию выдвинула американская танцовщица и хореограф Джо Джо Гомез. По её словам, новая программа спортсменки под композицию Bad Guy певицы Billie Eilish полностью повторяет её номер. Всё то же самое: и концепт, и песня, и расстановка элементов по таймингу, заявила танцовщица.