Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская пловчиха Дарья Васькина стала обладательницей бронзовой медали в плавании на дистанции 50 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

16-летняя Васькина показала результат 27,51 секунды. Первой стала представительница США Оливия Смолига (27,33). Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля. Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли...