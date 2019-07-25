Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой ресторан она хотела бы открыть.

Японский. Причём, какого в Москве ещё не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура... У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле, — приводит слова Загитовой журнал «Мир фигурного катания».

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

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