https://static.news.ru/photo/c8bb517c-aedc-11e9-9fff-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой ресторан она хотела бы открыть.
Японский. Причём, какого в Москве ещё не было. Возможно, со временем и этот проект осуществится. Я очень люблю Японию, мне нравится еда, культура, архитектура... У меня в новой квартире даже комната будет оформлена в японском стиле, — приводит слова Загитовой журнал «Мир фигурного катания».
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
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