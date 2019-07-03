Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).
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Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 25 — россияне.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером Медведевой.