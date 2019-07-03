https://static.news.ru/photo/4232a1e6-9d70-11e9-ac6e-fa163e074e61_1024.jpg Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ISU.

Всего в пулы тестирования ISU на сезон-2019/20 вошли 107 представителей конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека, из них 25 — россияне.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она — олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером Медведевой.