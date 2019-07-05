Председатель ассоциации спортивных юристов Сергей Алексеев отреагировал на обвинение бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о подкупе почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова.
Доказать это практически нереально, заявление является голословным, и нам видится, что это продолжение той развязанной холодной гибридной информационной войны против российского спорта. Голосование тайное, каких-то документальных и других доказательств у заявителя на сегодняшний день нет. Идёт давление на российский спорт, в том числе и в преддверии Олимпийских игр в Токио, — сказал Алексеев корреспонденту News.ru.
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.