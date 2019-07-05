Доказать это практически нереально, заявление является голословным, и нам видится, что это продолжение той развязанной холодной гибридной информационной войны против российского спорта. Голосование тайное, каких-то документальных и других доказательств у заявителя на сегодняшний день нет. Идёт давление на российский спорт, в том числе и в преддверии Олимпийских игр в Токио, — сказал Алексеев корреспонденту News.ru.