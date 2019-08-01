https://static.news.ru/photo/816f206e-b459-11e9-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Ярославль и Кемерово стали девятым и десятым российскими городами, которые примут чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужчин.

Мы увидели, что Кемерово и Ярославль — это ещё два города с сильными волейбольными традициями, готовые провести фантастические соревнования в 2022 году, — заявил президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса РИА Новости .

Турнир пройдёт в 2022 году также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Калининграде и Красноярске.

Ранее волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».