https://static.news.ru/photo/f9f70be4-a6d7-11e9-8ac4-fa163e074e61_1024.jpg Сема Уно Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Серебряный призёр Олимпиады-2018 японский фигурист Сема Уно в предстоящем сезоне принял решение работать без персонального тренера.

Летом 21-летний фигурист-одиночка тренировался в группе Этери Тутберидзе, но решил не торопиться с выбором тренера и заниматься самостоятельно, сообщает FigureSkatingMisc.

Известно, что Уно будет работать на катке в Токио, тренером по прыжкам станет Такеси Хонда. В сентябре фигурист планирует выступить на сборах в Швейцарии.

В октябре японец в составе национальной сборной примет участие в турнире Japan Open, где выступят россиянки Алина Загитова и Александра Трусова.

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