https://static.news.ru/photo/f0e5f1bc-8f8c-11e9-963b-fa163e074e61_1024.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева получила букет из 100 роз от японских болельщиков.

Дорогая Женя, эти сто роз для тебя. Мы всегда поддерживаем тебя. С любовью от японских фанатов, — подписали ценители Медведевой фотографию букета в Instagram.

8 июня Медведева получила письмо с требованием покинуть Японию.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».