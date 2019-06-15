Российская фигуристка Евгения Медведева получила букет из 100 роз от японских болельщиков.
Дорогая Женя, эти сто роз для тебя. Мы всегда поддерживаем тебя. С любовью от японских фанатов, — подписали ценители Медведевой фотографию букета в Instagram.
8 июня Медведева получила письмо с требованием покинуть Японию.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».