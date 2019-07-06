Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская поделилась деталями воспитания их сына.
Наверняка будут говорить: «Какое ты имеешь право в шесть лет изображать чувство любви?» Но я его учу, чтобы он не обращал на это внимания. Если бы он был бездарь, пошел бы в футбол, — цитирует Рудковскую «Собеседник».
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
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