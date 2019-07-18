Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стала представительница Бразилии Ана Марсела Кунья.

Бразильянка преодолела дистанцию в 25 км за 5 часов 8 минут 3 секунды. Серебряную медаль соревнования завоевала представительница Германии Финния Вунрам, которая отстала от Куньи на 8,6 секунды. Тройку лидеров...