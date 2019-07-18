Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился своим мнением о российских фигуристах-одиночниках.
Чёрт возьми, вы же мужики! Это мужское одиночное катание! Нет, можно проиграть, но в борьбе. Когда ты сделал всё и всё-таки оказался слабее. А сейчас... Японцы и американцы на разминке вообще не прыгают тройные, сразу начинают с акселя и четверных, — цитирует Ягудина «Советский спорт».
39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.
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