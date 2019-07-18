Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.
Открываешь Интернет, а там снова: «Ягудин против Плющенко». Или вообще «С кем спал Ягудин?» Ну надоело! Реально: скоро помирать, а нам никак не дают покоя, — цитирует Ягудина «
Советский спорт».
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.