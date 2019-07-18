Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своём отношении к соперничеству с Евгением Плющенко.

Открываешь Интернет, а там снова: «Ягудин против Плющенко». Или вообще «С кем спал Ягудин?» Ну надоело! Реально: скоро помирать, а нам никак не дают покоя, — цитирует Ягудина « Советский спорт ».