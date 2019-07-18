https://static.news.ru/photo/e8d64d3e-a975-11e9-99cc-fa163e074e61_1024.jpgАлексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о секрете успеха азиатских фигуристов.
Они пониже ростом, более мягкие и прыгучие. С кривыми ножками, как я. С такой комплекцией удобнее кататься. И, конечно, все они трудоголики, их не нужно подгонять. А нашим требуется палка. Эта лень мешает добиваться результата, — цитирует Ягудина «Советский спорт».
39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.
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