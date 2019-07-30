https://static.news.ru/photo/5e8729ee-b2b9-11e9-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: X-Country Team FIN/Twitter

Скончалась финская лыжница Моона-Лиийса Ноусиайнен.

Как сообщает Yle, спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 36 лет. Финка выступала на Кубке мира с 2002 по 2018 год, когда она объявила о завершении карьеры.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи Ноусиайнен дошла до четвертьфинала в спринте.

Супругом финской лыжницы был Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у пары родилась дочь.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.