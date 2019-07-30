Скончалась финская лыжница Моона-Лиийса Ноусиайнен.
Как сообщает Yle, спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 36 лет. Финка выступала на Кубке мира с 2002 по 2018 год, когда она объявила о завершении карьеры.
На Олимпиаде 2014 года в Сочи Ноусиайнен дошла до четвертьфинала в спринте.
Супругом финской лыжницы был Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у пары родилась дочь.
Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.