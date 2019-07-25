Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой в общем мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Это первая в истории представительница России, возглавившая таблицу. В её активе 1433 балла, сообщает пресс-служба организации.
На втором месте расположилась представительница Кении, бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч (1426). Тройку лидеров замкнула голландка, бегунья на 1500 и 5000 м Сифан Хассан с 1424 баллами.
26-летняя Ласицкене на протяжении 29 недель возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. Личный рекорд спортсменки составляет 2,06 м. В этом сезоне прыгунья выиграла все пять этапов «Бриллиантовой лиги».
Пресс-секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от атлетов 330 заявок на получение нейтрального статуса, писал News.ru.