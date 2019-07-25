https://static.news.ru/photo/af788580-aea6-11e9-9cf3-fa163e074e61_1024.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой в общем мировом рейтинге Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Это первая в истории представительница России, возглавившая таблицу. В её активе 1433 балла, сообщает пресс-служба организации.

На втором месте расположилась представительница Кении, бегунья на 3000 м с препятствиями Беатрис Чепкоеч (1426). Тройку лидеров замкнула голландка, бегунья на 1500 и 5000 м Сифан Хассан с 1424 баллами.

26-летняя Ласицкене на протяжении 29 недель возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. Личный рекорд спортсменки составляет 2,06 м. В этом сезоне прыгунья выиграла все пять этапов «Бриллиантовой лиги».

Пресс-секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что организация приняла к рассмотрению от атлетов 330 заявок на получение нейтрального статуса, писал News.ru.