Российский призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Сергей Воронов считает «бездарями» тех, кто завидует фигуристкам.
Очень рад за наших девочек — Аню Щербакову, Сашу Трусову, Алену Косторную, которая пробует тройной аксель. Я знаю, какой ценой все это достается и сколько вложено сил и здоровья, — приводит слова Воронова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Кроме того, спортсмен добавил, что россиянки у него вызывают уважение.
Только лентяи и бездари могут испытывать зависть к таким спортсменам. Лично у меня результаты девчонок вызывают только уважение, — утверждает он.
31-летний фигурист является серебряным призёром ЧЕ-2014 и бронзовым чемпионата Европы-2015.
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