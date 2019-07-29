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Сборная России определилась с составом на чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 23 августа в белорусском городе Раубичи.

Союз биатлонистов России (СБР) назвал игроков, которые будут защищать цвета национального флага на турнире. Среди участников выступят Семён Сучилов, Екатерина Глазырина, Даниил Калинин и Владислава Гаврилова. С полным списком мужских,...