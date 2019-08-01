Тяжёлый форвард сборной России и баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Воронцевич в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира в Китае, который стартует 31 августа, кто из соперников особо сложен, а также поделился мнением о летних изменениях в составе московского клуба.

— Соперники на чемпионате мира на групповом этапе (Аргентина, Южная Корея, Нигерия — ред.) не кажутся непроходимыми. Или всё-таки есть среди них команды, на которых надо обратить особое внимание?

— На каждого надо обратить внимание. Каждый соперник сложный, потому что нельзя кого-то выделять отдельно. Сейчас все команды невероятно талантливые, сильные, все бегут, бросают, забивают. Что касается нашей команды — то всё будет зависеть от защиты, от этого и будет зависеть результат.

— Как команду настраивает тренер?

— Тренер мотивирует. Мы все понимаем, куда едем и для чего здесь собрались. Готовимся, осознаём, что у нас не особо много времени, и это является достаточно сложным моментом в карьере. По ходу сезона ты долго готовишься до самых основных игр и у команды есть время на сыгранность, а здесь времени нет. Полтора месяца и всё. И нужно выдавать хороший результат. Поэтому, все настраиваются, концентрируются, выполняют установку главного тренера, помогают ему, прежде всего, быстро усваивать все тактические действия.

— Главная задача — отобраться на Олимпиаду?

— Надо ставить свои задачи по-максимому. И, прежде всего, надо по шагам смотреть: есть игра, допустим, сегодня, значит — надо выиграть. Если говорить о высоких достижениях, то я здесь и сейчас должен быть победителем.

— Как поддерживаете в сборной молодых парней, у которых пока нет столько опыта, сколько у вас?

— Подбадриваем, подсказываем, на какие моменты стоит обратить внимание в деталях в игровом моменте. Но они молодцы и без нас. У нас замечательные тренеры, которые каждому дают установку.

— Как себя чувствуете?

— Всё хорошо. Главное — чтобы были здоровы все. Кто сейчас здесь находится приехали в хорошей физической форме. Дай бог, чтобы нас не преследовали травмы.

— А кто ещё приедет, соответственно, должны не уступать.

Тимофей Мозгов Alexander Kulebyakin/Global Look Press

— Конечно, у нас все в контакте с тренером. Ждём и Алексея Шведа, и, в любом случае, Тимофея Мозгова. Насколько я знаю, у Мозга проблемы со здоровьем преследуют достаточно долгое время, его долго лечили сначала не от той проблемы. Я знаю, как это непросто, когда ты долгое время восстанавливался, а, оказалось, это не та проблема, которую нужно было лечить. Потом какой-то другой вопрос возник. Мы все желаем ему здоровья, он большой профессионал и знает, когда сможет вернуться. Я уверен, если он сможет, то приедет. Если не сможет, то будем биться за себя и за того парня.

— Успели уже с партнёрами сыграться?

— Да, конечно. Мы давно знаем друг друга. Со многими вообще в одном клубе, так что проблем не возникает. Все ребята знакомы, знают, кто и где играет, какие сильные и слабые стороны. Мы помогаем друг другу поскорее адаптироваться.

— Каждый игрок сборной — лидер в своём клубе. Не чувствуете какой-то конкуренции между собой?

— Нет. В этом смысле наша сборная настолько правильная, что здесь можно выделить каждого, и каждый может раскрыться в любом матче. Все бегут, все универсальные игроки настолько, что каждый может играть на нескольких позициях. У нас есть всё для достижения целей. Мы шаг за шагом готовимся к каждому турниру, на котором нам предстоит сыграть.

— Есть у вас вообще свободное время?

— Особо нет. Тренировки, питание, сон, потом снова тренировка, ужин. Плотный график очень.

— В пятницу в Москве как раз стартует международный турнир перед чемпионатом. Можно его назвать разминочным?

— Нет. Нет слабых соперников, повторюсь. Всё будет зависеть от нас: как мы сыграем, сколько потерь делать, как чисто будем играть в баскетбол, как будем забивать. Но очень хочется, пользуясь возможностью, всех позвать второго и четвёртого августа на турнир.

— Со сборной понятно. Как победитель Евролиги, Единой Лиги, рассудите, чего не хватает в клубах?

— Если бы как раньше был лимит, когда два россиянина на площадке, это придало бы больше опыта и практики для российских игроков, но клубам нужны результаты в еврокубках, поэтому мы видим большое количество легионеров. Лига развивается, хочется, чтобы больше молодых получало достаточно игровой практики, чтобы в дальнейшем они укрепляли национальную команду.

— Как в ЦСКА дела? Много хороших игроков ушло, пришло много новых. Бытует мнение, что новички уступают в классе ушедшим...

— Не могу сказать, высокого или низкого класса новые ребята. Они все замечательные, достаточно опытные, с большим именем, которые много игр провели и за свои сборные, и в клубах, но как они раскроют себя в ЦСКА будет зависеть только от них самих. Мы со стороны игроков и руководства, делаем всё для того, чтобы новички максимально быстро освоились в коллективе и не имели никаких проблем и думали только о баскетболе. В ЦСКА 24 часа 7 дней в неделю 365 дней в году баскетбол, ЦСКА всегда открыт и готов помогать. Не думаю, что для новичков будет большой проблемой адаптация.

— В расположение команды вернётесь сразу после чемпионата?

— Как только закончим. Если дадут отдохнуть три-четыре дня, то будет здорово. Нам самое главное — хорошо сыграть здесь и сейчас.