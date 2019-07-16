https://static.news.ru/photo/6762132c-a7cd-11e9-afeb-fa163e074e61_1024.jpg Татьяна Кошелева Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева не сможет принять участие в олимпийском отборочном турнире, который пройдёт в Калининграде со 2 по 4 августа.

Соперницами россиянок по группе будут команды Южной Кореи, Канады и Мексики. Победители групп получат путёвку на Олимпиаду-2020, которая состоится в Токио (Япония).

Таня решила пока не играть в сборной, будем без неё бороться на этом турнире. Возможно, она ещё сыграет на чемпионате Европы в этом году, пока ещё не пришли к решению, — цитирует главного тренера национальной команды Вадима Панкова « Р-Спорт ».

Специалист добавил, что волейболистку беспокоит травма ноги, остальные лидеры готовятся к турниру.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза на 1 год 6 месяцев, писал News.ru.