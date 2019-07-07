Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/News.ru

Известный российский журналист телеведущий Владимир Познер с восторгом отозвался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года, — говорится на сайте Познер Online.

Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее News.ru писал, что Игорь Ларионов высказался о тренировках Тутберидзе.

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