Известный российский журналист телеведущий Владимир Познер с восторгом отозвался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года, — говорится на сайте
Познер Online.
Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее News.ru писал, что Игорь Ларионов высказался о тренировках Тутберидзе.