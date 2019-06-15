В пятницу, 14 июня, прошла встреча президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и первого вице-президента Андрея Сильнова.
По итогам встречи Сильнов принял решение добровольно покинуть пост как вице-президента организации, так и члена президиума федерации в связи с фактом возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о борьбе с допинговыми скандалами и решениях по выходу из сложившейся ситуации, ранее писал News.ru.