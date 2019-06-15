https://static.news.ru/photo/d456f8b6-8eb0-11e9-adbe-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Сильнов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В пятницу, 14 июня, прошла встреча президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и первого вице-президента Андрея Сильнова.

По итогам встречи Сильнов принял решение добровольно покинуть пост как вице-президента организации, так и члена президиума федерации в связи с фактом возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА .

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о борьбе с допинговыми скандалами и решениях по выходу из сложившейся ситуации, ранее писал News.ru.