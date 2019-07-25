https://static.news.ru/photo/66a87bd0-aef6-11e9-9ed2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) утвердил изменения в выдаче тренерских лицензий.

Как сообщает пресс-служба организации, изменения направлены на усиление антидопинговой политики федерации, они вступят в силу 1 января 2020 года.

Всего в 2019 году к участию в международных соревнованиях Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) допустила 81 российского спортсмена, при этом 39 заявок были отклонены.

В начале декабря 2018 года ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв также не остался в стороне и выразил своё мнение о ситуации с ИААФ, писал News.ru.