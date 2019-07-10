https://static.news.ru/photo/e73c1230-a329-11e9-812c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pool Vincent Kalut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Швейцарская велосипедная команда Мирового Тура Team Katusha — Alpecin («Катюша-Альпецин») прекратит своё существование по завершении сезона-2019.

Как сообщает L'équipe , менеджмент команды сообщил гонщикам, что они освобождаются от контрактных обязательств и свободны в выборе команды. Отмечается, что проект будет закрыт после завершения нынешнего сезона. Между тем сообщается, что Alpecin останется в профессиональном велоспорте и станет спонсором нынешний команды Corendon — Circus.

Швейцарская Team Katusha — Alpecin была основана в 2009-м году и проводит свой 11-й сезон на уровне мирового тура. До 2017-го года команда выступала по российской лицензии и называлась Team Katusha. За годы своих выступлений она одержала 241 победу на профессиональных гонках.

На данный момент Team Katusha — Alpecin принимает участие в «Тур де Франс». В гонке принимает участие россиянин Ильнур Закарин, писал News.ru. Всего в составе «Катюши» выступают четыре российских гонщика. Помимо Закарина, это Дмитрий Страхов, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов.

Ранее экс-генеральный менеджер команды, ныне президент Федерации велосипедного спорта России (ВФСР) Вячеслав Екимов в интервью News.ru рассказал, сколько в «Катюше» продержатся российские гонщики, да и в целом команда.