https://static.news.ru/photo/6de2dcb4-9f34-11e9-8790-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.granfondo.ru

Первый российский этап международного любительского чемпионата по велоспорту на шоссе Gran Fondo World Series пройдет в Москве и Волоколамске.

13 июля участники выйдут на старт индивидуальной гонки с раздельного старта (разделка, 17 км.) на трассе «Лата Трэк» в Крылатском в Москве, а 14 июля состоится этап в Волоколамском и Клинском городских округах протяженностью 103 км.

Предстоящие старты в Москве и Волоколамске станут квалификационным отборочным этапом для участия в финале мирового чемпионата. Гонщики, показавшие лучшие результаты, получат право принять участие в итоговых стартах UCI Gran Fondo World Series, которые пройдут в конце лета в Познани (Польша).

Как говорится в сообщении организаторов гонки, впервые старт Gran Fondo Russia пройдет под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI).

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