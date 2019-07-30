https://static.news.ru/photo/74749826-b2a6-11e9-a576-fa163e074e61_660.jpg Фото: runcomrun/facebook.com

4 августа в Санкт-Петербурге состоится полумарафон «Северная столица».

В прошлом году подобный забег стал самым массовым полумарафоном Санкт-Петербурга и получил большое количество положительных отзывов от участников. Как сообщает пресс-служба организаторов, в этом году планируется побить рекорд по количеству участников на дистанции 21,1 км.

Также в рамках полумарафона «Северная столица» пройдёт благотворительный забег «Достигая цели» на дистанцию 1520 м. Все стартовые взносы участников будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни».

13 июля в Москве состоялся Ночной забег — единственный массовый забег столицы, который проходит ночью, ранее писал News.ru.