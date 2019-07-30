4 августа в Санкт-Петербурге состоится полумарафон «Северная столица».
В прошлом году подобный забег стал самым массовым полумарафоном Санкт-Петербурга и получил большое количество положительных отзывов от участников. Как сообщает пресс-служба организаторов, в этом году планируется побить рекорд по количеству участников на дистанции 21,1 км.
Также в рамках полумарафона «Северная столица» пройдёт благотворительный забег «Достигая цели» на дистанцию 1520 м. Все стартовые взносы участников будут переданы в благотворительный фонд «Линия жизни».
13 июля в Москве состоялся Ночной забег — единственный массовый забег столицы, который проходит ночью, ранее писал News.ru.