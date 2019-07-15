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13 июля в Москве состоялся Ночной забег — единственный массовый забег столицы, который проходит ночью.

Как сообщают организаторы, в мероприятии приняли участие более 7 000 спортсменов. Атлеты преодолели 10 километров по центральным набережным города и — впервые — внутри Большой спортивной арены «Лужники».

Победителем Ночного забега среди мужчин стал Искандер Ядгаров, он пробежал 10 км за 30 мин. и 01 сек. Второе место занял Иван Панфёров, показавший результат 30 мин. и 36 сек. Третьим стал Павел Адышкин с результатом 30 мин. и 43 сек.

Самой быстрой среди девушек стала Алина Ромашова, ей потребовалось 36 мин. и 15 сек, чтобы преодолеть дистанцию в 10 км. Второй к финишу пришла Юлия Конякина с результатом 37 мин. и 17 сек. Третье место заняла Лена Калашникова, ее время — 37 мин. и 18 сек.

102-летний мужчина принял участие в забеге, ранее писал News.ru.