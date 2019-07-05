https://static.news.ru/photo/a6fd6b92-9f0f-11e9-8d76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель председателя Госдумы депутат Игорь Лебедев отреагировал на слова бывшего губернатора Рио-де-Жанейро, который заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова, участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

Не думаю, что это опять какой-то политический заговор против нашей страны либо попытка повлиять на участие России в Олимпийских играх. Господин экс-губернатор назвал не только нашу страну причастной к этому коррупционному скандалу, но и ещё несколько имён и стран, — цитирует Лебедева Sport24 .

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.

Ранее почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.