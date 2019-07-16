https://static.news.ru/photo/66f89448-a7fe-11e9-810b-fa163e074e61_1024.jpg Павел Мороз Фото: vk.com/moroz_8

Бывший волейболист российской сборной Павел Мороз на полтора года отстранён от спорта. В допинг-пробах 32-летнего диагонального нападающего обнаружены следы кокаина.

Как сообщает ТАСС , спортсмен получил максимально возможное наказание, при этом дисквалификация вступила в силу с 12 ноября 2018 года. В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подтвердили, что информация о нарушении волейболистом антидопинговых правил официально обнародована.

Мороз провёл 22 матча за российскую сборную в период с 2012 по 2015 год. Также он является серебряным призёром чемпионата России (2013/14) в составе новосибирского «Локомотива». Кроме того, в разные годы Павел Мороз выступал за МГТУ, кемеровский «Кузбасс», уфимский «Урал», новоуренгойский «Факел» и «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область.