https://static.news.ru/photo/9adea8a0-9fd5-11e9-8b58-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Скончалась четырёхкратная чемпионка Европы по баскетболу Равиля Прокопенко (Салимова).

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана, бывшая спортсменка ушла из жизни в Ташкенте в возрасте 77 лет.

Национальный олимпийский комитет, Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан выражают глубокое соболезнование родним и близким Равили Салимовой, — говорится в заявлении НОК.

Салимова — заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы.

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